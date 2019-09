Isilda Gomes defende hospital central no Algarve

Nova presidente do conselho consultivo do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve quer hospital é também presidente da Câmara Municipal de Portimão.

A nova presidente do conselho consultivo do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), Isilda Gomes, que é também presidente da Câmara de Portimão, assume que vai lutar pela construção de um hospital central na região "dotado de todas as valências" e que permita evitar "as constantes viagens dos doentes para outros pontos do país".

Isilda Gomes, que se garante estar pronta para o combate, lembra que "ao longo dos últimos anos [a prestação de cuidados de saúde no Algarve] tem vindo a degradar-se".

A ideia é antiga - o projeto é de 2002 e, em 2008, Sócrates até lançou a primeira pedra do hospital - mas, daí para cá, nada avançou.