GNR. 31 pessoas detidas numa noite

Entre as 20h de sábado e as 8h de domingo GNR registou 39 acidentes, dos quais resultou um morto e vários feridos

Entre as 20h de sábado e a manhã de hoje, a GNR deteve nas estradas nacionais 31 pessoas, sendo a maioria dos detidos por condução sob o efeito de álcool (17). Dos restantes casos, cinco foram por condução sem carta válida e dois por tráfico de droga.

Nestas operações, os militares da GNR apreenderam 56 doses de haxixe e seis de cocaína e ainda duas armas brancas.

No mesmo periodo, registaram-se 39 acidentes, dos quais resultaram um morto, quatro feridos graves e 15 feridos ligeiros.

Quanto às 478 infrações registadas, a GNR destaca: 52 foram por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 25 por falta de inspeção periódica obrigatória, 20 por anomalias nos sistemas de sinalização ou iluminação, 12 por excesso de velocidade e oito por uso indevido do telemóvel.