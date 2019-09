Eleições. Dezassete listas disputam 47 lugares na Madeira

Eleições regionais na Madeira realizam-se no próximo dia 22 de setembro.

As eleições regionais da Madeira que se realizam no próximo dia 22 de setembro contam com 17 listas candidatas a 47 mandatos na Assembleia Legislativa Regional da Madeira.

Há quatro anos, o PSD voltou a garantir a maioria absoluta, mas apenas por um mandato, com 24 deputados regionais num total de 47. Na altura, os sociais-democratas alcançaram 56.569 votos (44,3%), seguidos pelo CDS com 17 489 votos. O PS ficou atrás dos centristas.

Este ano existe uma particular atenção aos lusodescendentes que regressam à ilha, oriundos da Venezuela. De realçar que o grau de incerteza é maior sobre a composição final nas eleições e há já quem admita negociações ou um acordo pós-eleitoral para poder governar. O PSD não descarta essa hipótese.

Dezasseis das dezassete candidaturas contam gastar cerca de 1,3 milhões de euros, com o PS a liderar a despesa com um orçamento de 370 mil euros . O MPT recusou-se a gastar dinheiro dos contribuintes. Por seu turno, os socialistas apostam, pela primeira vez, numa vitória no arquipélago.