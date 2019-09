Futebol feminino. Benfica bate Braga e conquista Supertaça

A equipa feminina do Benfica conquistou na noite deste domingo a primeira Supertaça do seu historial, depois de bater o Braga por 1-0 no Estádio João Cardoso, em Tondela. Um golaço da médio espanhola Pauleta, aos 49 minutos, fez o resultado que permitiu à vencedora da Taça de Portugal superar a campeã nacional em título.

O conjunto agora comandado por Luís Andrade foi superior ao longo dos 90 minutos, num jogo com poucos motivos de interesse. Na primeira parte, as exceções foram o golo anulado a Daiane, por falta de Sílvia Rebelo sobre a guarda-redes das bracarenses, e a grande penalidade conquistada por Chloé Lacasse, reforço para esta temporada, que acabaria por ser desperdiçada por Darlene; do outro lado, destaque apenas para um remate de Uchendo a proporcionar uma grande defesa a Dani Nehaus.

As águias marcaram logo a abrir a segunda parte, no tal golaço de Pauleta (um remate de meia distância sem quaisquer hipóteses de defesa para Rute Costa), e o Braga acabaria por sofrer novo revés pouco depois com a expulsão de Rayanne, por acumulação de amarelos, depois de nova falta sobre Lacasse. Na marcação do livre, o Benfica voltaria a estar perto do golo, com Daiane a atirar ao poste, mantendo-se o 1-0 até ao final.

Lista de vencedores da Supertaça feminina

2018/19 Benfica

2017/18 Braga

2016/17 Sporting

2015/16 Valadares Gaia

2014/15 Futebol Benfica