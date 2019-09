Alexandra Lencastre reage a morte de Eduardo Beauté e é criticada: "Então, Eduardo? Sem avisar?"

Depois da morte de Eduardo Beauté, este sábado, muitos foram os rostos conhecidos que deixaram uma mensagem de despedida ao cabeleireiro. Alexandra Lencastre foi uma das pessoas que decidiu utilizar as redes sociais para uma última homenagem ao amigo.

"Então, Eduardo? Sem avisar? Falámos tanto em tantos anos. Podias ter ligado como sempre... parvo, querido. Descansas em Paz? Espero que sim", escreveu a atriz na legenda de uma imagem do cabeleireiro, partilhada no Instagram.

No entanto, a mensagem da atriz não agradou a todos os utilizadores e alguns acabaram mesmo por criticar as suas palavras.

“Por amor de deus! Que mensagem fora de contexto! Um pouco tonta, não??”, lê-se num dos comentários.

“Aparentemente ele tinha muitos ‘amigos’! Onde andariam todos quando ele começou a afundar-se! Ele devia ter-lhe ligado? Curioso, os meus amigos ligam-me se suspeitam que eu posso precisar de algo. Mas se calhar isto são os pobres!”, criticou outra seguidora.

“A sério que Ii isto???!!! Quem se diz amigo, quem diz que se preocupa esta sempre próximo do amigo que sabe que não está bem”, refere outro comentário.

Recorde-se que Eduardo Beauté, de 52 anos, tinha problemas financeiros e parecia não ter conseguido seguir com a sua vida após o fim da relação com Luís Borges, na sequência do qual esteve internado devido a uma depressão, que não estaria ainda ultrapassada.

Todos estes fatores contribuem para as especulações de suicídio, mas as autoridades estão a investigar todos os cenários: morte natural, já que o cabeleireiro pode ter sido vítima de doença fulminante, crime ou suicídio.

O corpo de Eduardo Beauté foi levado para autópsia, cujos resultados podem dar pistas sobre o aconteceu.

O Correio da Manhã avançou, logo no sábado, que o cabeleireiro foi encontrado na cama, em tronco nu e com o pescoço roxo.