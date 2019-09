Meghan Markle viajou sozinha mas não se esqueceu de Harry e Archie

Meghan Markle esteve nos Estados Unidos este fim de semana, sem a companhia do marido e do filho, para apoiar a amiga e tenista norte-americana Serena Williams na final do US Open.

No entanto, apesar de ter viajado sozinha, a duquesa de Sussex parece não se ter esquecido da família e acabou por usar um colar cuja mensagem não escapou aos mais atentos.

Meghan Markle utilizou um colar com a letra H, a inicial de Harry, e com a letra A, de Archie.

O acessório, de ouro, que pertence à marca Mini Mini, pode ser adquirido a partir de 140 euros.

Esta é a primeira vez que ex-atriz viaja sozinha desde que foi mãe, no passado mês de maio.

Serena Williams acabou por perder a final do Grand Slam frente à canadiana Bianca Andreescu, de 19 anos.

