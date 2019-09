Fugitivo da cadeia de Paços de Ferreira que partilhou vídeos em discoteca no Algarve foi detido

O recluso, cadastrado por crimes de roubo e sequestro, que andava fugido há mais de quatro meses do Estabelecimento de Paços de Ferreira e que partilhou fotografias numa discoteca algarvia nas redes sociais, foi detido.

Segundo o Jornal de Notícias, Jaime Maia, de 30 anos, foi avistado pela GNR este sábado à noite na Gafanha da Nazaré, Ílhavo, de onde é natural. Horas depois acabou por ser detido em Travassô, Águeda.

Durante este verão, Jaime Maia, que estava em fuga desde abril, partilhou várias imagens nas redes sociais, inclusive ou várias discotecas.

“Agora mesmo no Algarve a gozar”, terá escrito Jaime José Maia, no perfil Bandido Street Cigano, no passado dia 20 de julho.

O recluso recebeu, em abril deste ano, licença para passar uns dias em casa, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo. Jaime Maia devia ter regressado a Paços de Ferreira no dia 23, o que acabou por não acontecer para surpresa dos Serviços Prisionais. Até então era desconhecido o seu paradeiro.

De acordo com o Jornal de Notícias, a GNR terá ficado a saber que José Maia estava de regresso à Gafanha da Nazaré com frequência para visitar a família e intensificou a vigilância.

O homem estava preso desde 2007 depois de ter sido condenado a 11 anos e sete meses por crimes de roubo e sequestro. No entanto, por ter sido condenado noutros processos, o tempo de pena foi aumentado.