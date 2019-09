PSD reafirmou mobilização no distrito de Braga

O PSD afirmou-se este domingo mobilizado no distrito de Braga, durante a apresentação do jovem autarca Ricardo Rio como mandatário da lista de candidatos a deputados pelo Círculo Eleitoral de Braga, tendo o primeiro elemento, André Coelho Lima, preconizado “a proximidade e na afirmação dos valores do distrito em particular e da região em geral”.

Segundo a estrutura distrital bracarense do Partido Social Democrata, que é liderada pelo eurodeputado José Manuel Fernandes, “este constitui para além do mais um momento de reforço e ainda de consolidação das apostas estratégicas da candidatura social-democrata na proximidade com os eleitores e para a afirmação das forças do nosso distrito de Braga”.

Juntamente com o cabeça-de-lista do PSD no distrito, André Coelho Lima, já o autarca bracarense, Ricardo Rio, sublinhou “a importância de juntarmos sinergias e potenciarmos uma estratégia de união de todos os concelhos para dar mais força ao distrito e a cada um dos seus territórios”.

Ricardo Rio salientou que tem para com André Coelho Lima, “além da empatia pessoal e geracional”, igualmente um posicionamento estratégico comum, “havendo aqui uma simbologia colaborativa, pois mais do que promover rivalidades, as cidades de Braga e de Guimarães [cidade de onde é André Coelho Lima] assim como outros concelhos e as duas comunidades intermunicipais do Ave e do Cávado [a que aquele autarca de Braga preside], temos começado a haver mais colaboração, isso é algo que temos de fazer mais”.

Aproveitando o ambiente informal junto ao Jardim de Santa Bárbara, no centro da cidade de Braga, onde decorreu a apresentação, Ricardo Rio apontou na ocasião para a Reitoria da Universidade do Minho, que “tem sido um fator de agregação e dinamismo na região”, dispondo tal instituição, aliás, de Campus em Gualtar (Braga) e em Azurém (Guimarães).

Afirmando “rever-me muito nas prioridades apresentadas pela lista do PSD no distrito de Braga, liderada por André Coelho Lima”, Ricardo Rio sublinhou ainda “a confiança” que lhe garante a candidatura social-democrata, tendo o presidente da Câmara Municipal de Braga elogiado “a postura positiva de defesa e valorização das forças do distrito e a aposta na proximidade dos candidatos com os cidadãos”.

“Sou líder de uma Câmara com uma coligação suprapartidária e que tem apoio de muitos cidadãos sem filiação partidária, mas tenho responsabilidades pessoais, também como militante social-democrata e como tal manifesto aqui a minha confiança no André Coelho Lima e nos restantes candidatos, com a garantia de que estarei sempre ao lado deles na luta pelos interesses de todo o distrito”, como afirmou o mandatário distrital, Ricardo Rio.

Ricardo Rio lembrou que “a região de Braga tem dado muito ao país, mas, infelizmente, não tem recebido do país tanto como tem dado nos últimos anos” e nesse mesmo âmbito, defendeu que os candidatos social-democratas “devem ter sempre a solidariedade plena das instituições e das próprias autarquias locais, isto independentemente da sua filiação partidária na defesa de projetos e investimentos, que infelizmente não têm sido realizados como seria desejável neste distrito”.

“Proximidade e afirmação”

Enquanto cabeça-de-lista do PSD no distrito de Braga, André Coelho Lima frisou que “o PSD está nestas legislativas na rua, sempre em contacto com as pessoas, de forma simples e descomprometida, apresentando o seu programa e os seus projetos”, tendo como pilares estratégicos “a proximidade” entre os candidatos e os cidadãos, para além da “afirmação dos valores e forças do distrito”.

Elogiando o trabalho realizado por Ricardo Rio na afirmação da cidade e da região, André Coelho Lima lembrou a cooperação mantida com o restante distrito: "o labor de afirmação feito na Câmara de Braga e noutros Municípios desta região geridos por companheiros social-democratas, beneficia todos os cidadãos do distrito, que saem a ganhar".

“O trabalho do Ricardo é bem o símbolo da proximidade e da afirmação deste território e região que, junta e unida, vale muito mais do que separada”, declarou, num evento que contou também com a participação do autarca bracarense Firmino Marques, número dois da lista de candidatos do PSD a deputados à Assembleia da República.

O presidente da distrital social-democrata e ainda eurodeputado José Manuel Fernandes, aproveitou para salientar que a lista do PSD é a única que apenas tem cidadãos do distrito: “os cidadãos valorizam a proximidade e estão sempre, e bem, a criticar os paraquedistas nas listas. pois aqui, no PSD, têm a oportunidade de votar e valorizar a aposta numa lista com gente que é do distrito de Braga e que vai representar a nossa região condignamente”.