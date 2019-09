Casa de Elvis Presley em Beverly Hills está disponível para alugar no Airbnb

Mansão foi o lar do músico com Priscilla Beaulieu durante seis anos

A casa onde Elvis Presley e Priscilla Beaulieu viveram durante seis anos está disponível para alugar através da plataforma Airbnb.

A mansão, que foi comprada depois do casamento das estrelas, em 1967, localiza-se em Beverly Hills, em Los Angeles, na Califórnia, mais concretamente no luxuoso bairro Trousdale Estates.

Passar uns dias nesta vivenda está ao alcance de qualquer um que esteja disposto a pagar 3.995 dólares, cerca de 2.600 euros por noite. No entanto, pode não ser assim tão simples, já que o contrato define que todos os que queiram passar pela residência tenham de ter uma estadia mínima de cinco dias, o que significa um total de 18 mil euros, no mínimo.

A propriedade, de 498 metros quadrados, é composta por quatro quartos – três na casa principal, um deles uma luxuosa suíte, e um quarto na casa de hóspedes. Além disso, tem ainda cinco casas de banho, sauna, piscina, pátio com lareira, e estacionamento para quatro veículos.

Segundo o site onde estão disponíveis as informações sobre o imóvel, as grandes janelas "permitem a entrada de luz natural abundante" e, além de Elvis Presley, viveram ainda na casa personalidades como Richard Nixon, Dean Martin ou Frank Sinatra.

Mas quem reservar a mansão pode ainda usufruir de “serviços adicionais”. Por cerca de 90 euros ao dia, a plataforma disponibiliza café na piscina, ou transporte de e para o aeroporto, num Mercedes de luxo.



Esta é a segunda casa do ‘Rei do Rock’ que fica disponível para o público, Em junho de 1982 a residência do cantor em Graceland abriu ao público e é um dos maiores pontos turísticos da cidade.

Elvis Presley morreu em agosto de 1977.