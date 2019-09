Cristina Ferreira emociona-se com mensagem de Goucha: 'Nunca quis combater o Manuel' | Vídeo

Cristina Ferreira comemora esta segunda-feira 42 anos e, durante a emissão do seu programa, foi sendo surpreendida com algumas felicitações.

Depois de Pedro Teixeira ou Carolina Loureiro, também Manuel Luís Goucha surgiu na antena da SIC para deixar uma mensagem à amiga e ex-colega de apresentação.

Através de uma mensagem em vídeo, o apresentador da TVI começou por brincar com Cristina Ferreira ao surgir com um microfone do canal concorrente na mão. “Oh Cristina isto é uma cena muito pouco provável. Eu com o microfone da SIC? O que eu faço por ti”, começou por dizer.

“Estou aqui com este microfone para te dar os parabéns pelos teus 42 anos. Nos últimos 16 anos estivemos sempre juntos...que privilégio que eu tive ao ver-te ao longo de 16 anos a crescer como mulher e como profissional. Aquela menina já muito determinada mas tímida ao meu lado no primeiro Você na TV veio a dar nesta mulher poderosa no mundo da televisão e na sociedade em geral. Muitos parabéns!”, acrescentou Manuel Luís Goucha.

Depois das palavras do amigo, Cristina Ferreira não conteve as lágrimas e fez um desabafo sobre o período de mudança da TVI para a SIC.

“Foi muito difícil, muito, ter deixado o Goucha lá [na TVI]. Foi muito difícil ter que combater o Goucha e eu hoje só quero dizer uma coisa... anunciam-se grandes mudanças do outro lado e não se sabe o que vai acontecer”, começa por referir Cristina Ferreira, fazendo alusão as notícias que dão conta de uma mudança de Manuel Luís Goucha para as tardes da estação de Queluz.

“No dia em que eu deixar de ter no mesmo horário o Manuel, eu vou ser uma mulher mais feliz porque eu nunca quis combatê-lo. Não se combate uma das pessoas que eu mais amo na vida e ele é meu para sempre. Foi durante muitos anos a pessoa que esteve ao meu lado. O Manuel Luís Goucha é meu e foi muito duro para mim perceber o que ele teve que passar para que esta casa tivesse o brilho que tem hoje. Eu não queria nunca que lhe tivesse acontecido o que aconteceu”, disse.