A polémica de João Félix no FIFA 2020

João Félix, que se transferiu esta época do Benfica para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, é uma das três caras a aparecer no último vídeo de promoção do jogo. Ao seu lado surgem Jesse Lingard e Raheem Sterling.

No entanto, a pontuação atribuída ao internacional português está a motivar uma série de críticas no mundo dos videojogos. Alex Merino, do portal eSports da Movistar, considera que a avaliação de 80 é um “insulto” tendo em conta o valor da transferência e do mediatismo do jogador.

“É certo que tem muito para demonstrar, mas a sua contratação, os seus primeiros jogos e a repercussão mediática são motivos mais do que suficientes para pensar que poderia ter uma avaliação mais alta”, disse Merino.

A data de lançamento do jogo está agendada para 27 de setembro.