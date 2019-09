Tiroteio na Holanda junto a escola primária provoca três mortos e vários feridos

Um tiroteio em Dordrecht, na Holanda, junto a uma escola primária, provocou pelo menos três mortos, segundo as autoridades holandesas.

Várias pessoas ficaram feridas, no entanto ainda não se sabe um número exato. Segundo a imprensa local, acredita-se que o tiroteio tenha ocorrido dentro de uma residência, devido a uma discussão familiar, uma informação não confirmada pelas autoridades.

O presidente da Câmara de Dordrecht, Wouter Kolff, disse no Twitter que houve "um incidente de tiro muito sério" e disse estar a caminho do local.

No local estão várias ambulâncias, polícias e bombeiros.

Vanaf de Heimerstein in Dordrecht is zojuist een eerste slachtoffer met spoed vervoerd per ambulance. pic.twitter.com/2LeWRysOal