Banco deposita 108 mil euros na conta errada. Casal gasta dinheiro para "pagar contas"

Um casal norte-americano está a ser acusado de roubo pelo seu próprio banco. O BB&T colocou acidentalmente 120 mil dólares (108 mil euros) na conta de Robert e Tiffany Williams e o casal, em vez de avisar o banco sobre o sucedido, decidiu gastar grande parte do dinheiro em despesas pessoais.

Em declarações às autoridades, Tiffany Williams disse que o dinheiro foi gasto num carro desportivo, numa tenda, numa autocarava, entre outras coisas. A mulher afirma ainda ter oferecido 15 mil dólares (13 mil euros) a amigos "que estavam a precisar do dinheiro", citada pela CNN.

Segundo a instituição bancária, um cliente dirigiu-se ao banco para depositar os 120 mil dólares e a pessoa que estava na caixa colocou o número de conta errado. O cliente, depois de ter reparado que o dinheiro não tinha entrado na conta, entrou em contacto com o banco, que percebeu que o depósito tinha sido feito na conta dos Williams.

Quando se aperceberam da situação, o banco tentou entrar em contacto com o casal várias vezes mas em vão. No dia 21 de junho, depois de várias tentativas, Tiffany Williams atendeu o telefone e disse que não podia devolver o dinheiro pois tinha-o utilizado para "pagar as contas".

Tiffany Williams disse ao banco que tentaria chegar a um acordo com a instuição para conseguir pagar a quantia devida, no entanto nunca mais voltou a entrar em contacto com o BB&T. O casal acabou por ser detido mas foi libertado depois da sua fiança ter sido paga. Atualmente estão a aguardar julgamento.

A institução bancária lamenta a situação e afirma estar a tentar melhor o seu serviço. "Embora não possamos comentar os detalhes deste problema, devido às práticas de privacidade do cliente, trabalhamos sempre o mais rápido possível para resolver qualquer problema que afete os nossos clientes", disse à CNN Brian Davis, porta-voz da BB&T.

"Também estamos a trabalhar diariamente para melhorar o nosso serviço ao cliente e os nossos procedimentos operacionais para fornecer a melhor experiência possível ao cliente".