Temperaturas voltam a descer esta terça-feira, mas há mais de 50 concelhos em risco máximo de incêndio

Devido à previsão de vento forte, quatro distritos do continente estão esta terça-feira sob aviso amarelo.

São mais de 50 os concelhos de Portugal continental que esta terça-feira estão em risco máximo de incêndio. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os municípios em risco máximo de incêndio pertencem aos distritos de Faro, Beja, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro e Bragança.

Há ainda vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.

Esta terça-feira é esperado céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões Centro e Sul até ao meio da manhã e durante a tarde na região Norte, em especial no interior.

A previsão aponta ainda uma pequena descida da temperatura mínima no interior e descida da temperatura máxima no interior e na região sul.

Devido à previsão de vento forte com rajadas até 80 quilómetros por hora, quatro distritos do continente estão esta terça-feira sob aviso amarelo. De acordo com o IPMA, os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal e Faro vão estar sob aviso amarelo até às 18h00 desta terça-feira.

A temperatura máxima vai variar entre os 28 graus, em Faro, e os 19 graus, na Guarda. Já a temperatura mínima vai oscilar entre os 17 graus, em Faro, e os 8 graus, na Guarda.