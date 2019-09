Pelo menos uma pessoa morreu e 19 ficaram feridas na sequência de um incêndio, esta segunda-feira, num hospital em Dusseldorf, na Alemanha.

De acordo com o balanço das autoridades municipais, feito esta terça-feira, as causas do incêndio ainda estão a ser investigadas. O fogo deflagrou no hospital Marien.

A vítima mortal trata-se de um homem de 77 anos que morreu no local. Entre os feridos, quatro pessoas estão em estado crítico devido à inalação de fumo.