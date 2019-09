Roubam ambulância do INEM em Oeiras com ferido no interior

Um grupo de jovens roubou uma ambulância do INEM tripulada pelos bombeiros de Algés, em Carnaxide, no concelho de Oeiras.

Os socorristas estavam a prestar assistência a um homem de 32 anos que, alcoolizado, teria feito um corte na perna, quando surgiu o grupo, segundo o Correio da Manhã.

Os jovens começaram a pontapear a ambulância e a atormentar os bombeiros, que fugiram a pé para as instalações da Polícia Municipal, deixando o veículo no local.

Os atacantes andaram com ela pelas ruas do bairro, ainda com o ferido na maca, até que abandonaram a ambulância.



Quando a PSP chegou já só estava a vítima na viatura, que foi então rebocada para a esquadra a pedido dos bombeiros.