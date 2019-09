Companhia aérea expulsa Bobby Brown de avião por estar "embriagado"

Bobby Brown foi expulso de um voo da JetBlue, esta segunda-feira, por estar “embriagado”.

De acordo com o TMZ, que cita fonte da companhia aérea, o cantor foi retirado do avião, que tinha como destino Boston, ainda no Aeroporto Internacional de Los Angeles, na Califórnia. Em causa está o facto de "os membros da tripulação observarem sinais de intoxicação".

"A decisão de retirar um cliente de um voo não é tomada de ânimo leve. Neste caso, foi oferecido ao cliente um lugar num outro voo. O cliente recusou e recebeu o reembolso", explicou o representante da JetBlue.

De acordo com outros passageiros, que se encontravam juntamente com o cantor, de 50 anos, na primeira classe daquele voo, o artista - que admitiu beber antes do embarque - não teve um comportamento perturbador e não ficou incomodado depois de lhe negarem o consumo de bebidas alcoólicas.

A companhia aérea acabou por pedir a colaboração das autoridades para retirar Bobby Brown do avião. O cantor, que se terá tentado manter calmo com a situação, acabou por gritar com os polícias alegando que precisava de chegar a Boston para estar presente no funeral do irmão.

Segundo o TMZ, o irmão do cantor morreu em 2016. No entanto, fonte familiar avançou que foi um dos seus primos que morreu.

Recorde-se que Bobby Brown foi casado com Whitney Houston, que morreu em 2012. Três anos depois, em 2015, o músico perdeu a filha que ambos tinham em comum, Bobbi Kristina.