Jovem de 19 anos mata bebé de quatro meses na creche onde trabalhava porque não parava de chorar

Uma jovem, de 19 anos, é acusada de homicídio qualificado, depois de matar uma bebé de quatro meses. Dejoyanay Ferguson, funcionária de uma creche nos Estados Unidos, alega que matou a criança porque esta não parava de chorar.

De acordo com a acusação, citada pela imprensa norte-americana, as imagens captadas pelas câmaras de vigilância da creche, que se localiza em Bearm no estado de Delaware, mostram a suspeita a pegar a criança pela camisola e a colocá-la em cima de uma mesa. Posteriormente, terá colocado as mãos no rosto da bebé por mais de três minutos, sufocando-a, para que esta parasse de chorar.

Nas imagens a menina ainda se mexe depois do ato da suspeita. No entanto, após ser colocada num berço terá deixado de se movimentar.

"Depois de aproximadamente 20 minutos, Ferguson avisou o proprietário da creche de que a vítima não respondia e foi feita uma ligação para o 911 [número de emergência]", afirmou fonte policial.

Apesar de começar por negar, a mulher acabou por admitir às autoridades que agarrou a criança pela camisola porque esta se tinha tornado “exigente” e não parava de chorar.

A criança ainda foi levada para o hospital, mas acabou por morrer.