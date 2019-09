Duas crianças abandonadas em casa obrigam a intervenção da PSP

A PSP recebeu uma denúncia para a existência de duas crianças, de três e quatro anos, deixadas sozinhas em casa, na zona de Sintra.

Quando chegaram ao local, uma das crianças estava já debruçada na janela do imóvel e em risco de queda, tendo sido salva pelos agentes, segundo o Correio da Manhã.

Nenhum adulto estava em casa, mas as autoridades conseguiram depois localizar a progenitora, que disse ter deixado as crianças com outro familiar.

O caso foi dado a conhecer à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, mas os menores foram entregues à mãe.