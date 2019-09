"Menor" apanhado a fumar durante jogo de futebol é na verdade um homem de 36 anos

Nas últimas horas, um vídeo captado durante um jogo de futebol do campeonato turco tornou-se viral.

As imagens mostravam aquilo que parecia um menor a fumar descontraidamente durante o encontro entre o Fenerbahçe S.K. e Bursaspor, no Timsah Arena in Bursa, na Turquia, no último domingo. No entanto, as aparências podem mesmo iludir, já que a pessoa em questão tem na verdade 36 anos.

De acordo com o Daily Star, que cita a imprensa turca, além de ser muito mais velho do que se imaginava, o adepto em questão é também pai da criança que surge ao seu lado. Informação que terá sido confirmada pelo próprio através do Twitter.

Mas o assunto pode não ficar por aqui, uma vez que fumar em locais públicos - incluindo estádios – é proibido na Turquia.