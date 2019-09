No novo jogo do Monopólio as mulheres vão ganhar mais do que os homens

Um dos jogos mais populares de sempre, o Monopólio, vai ter uma versão nova onde as mulheres vão receber mais dinheiro do que os homens.

A iniciativa da empresa proprietária do jogo, a Hasbro, pretende celebrar o empoderamento das mulheres. Assim, ao passar a casa de partida as mulheres vão passar a receber o montante de 240 enquanto os homens recebem apenas uma nota de 200. A ideia, de acordo com a Hasbro, é criar o primeiro jogo onde as mulheres ganham mais do que os homens.

“É um divertido novo jogo onde é criado um mundo onde as mulheres têm a vantagem que normalmente é atribuída aos homens”, disse a empresa.

A nova versão do jogo traz ainda outras novidades que assinalam o empoderamento das mulheres. Em vez de os jogadores comprarem propriedades estes vão poder investir em invenções criadas por mulheres.