Morreu ator português Carlos Lacerda

O ator português Carlos Lacerda, de 72 anos, que fez parte da histórica companhia de Teatro Seiva Trupe, fundada no Porto, morreu, esta segunda-feira, no Hospital do Barreiro, anunciou fonte próxima da família.

"Carlos Lacerda faleceu no dia 9 de setembro, vítima de pneumonia, no Hospital do Barreiro", disse à agência Lusa o encenador e ator Gonçalo Barata, amigo da família, acrescentando que o corpo vai estar em câmara ardente, a partir de hoje à tarde, na Igreja de São Pedro de Alcântara, na calçada da Tapada, em Lisboa.

O ator fez teatro, cinema e televisão, tendo feito parte do elenco de séries de sucesso como O Processo de Camilo, Vidas de Sal, Grande Aposta, Nico d'Obra e Ballet Rose, da RTP, na SIC participou em Médico de Família e Aqui Não Há Quem Viva, na TVI entrou em Doce Fugitiva e Tudo por Amor.

Era casado com a também atriz Estrela Novais, há 33 anos.