Filho de Bolsonaro posa ao lado do pai no hospital com arma de fogo à cintura

Eduardo Bolsonaro tirou uma fotografia ao lado do pai, Jair Bolsonaro, que está hospitalizado depois de ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica, que se tornou polémica nas redes sociais.

Apesar da intenção do filho do presidente ter sido agradecer à equipa médica pelo seu trabalho e a todos os que apoiaram Jair Bolsonaro, não foi isso o que mais saltou à vista de quem viu a publicação. Eduardo Bolsonaro posou ao lado do pai num hospital com uma arma de fogo à cintura, uma Glock.

O filho de Bolsonaro é polícia federal logo tem licença de porte de arma e é um defensor ativo da posse das armas de fogo.

Recorde-se que o chefe de Estado brasileiro foi substituido pelo vice-Presidente, Hamilton Mourão, durante a intervenção cirúrgica para corrigir uma saliência que surgiu após ter sofrido um atentado na sua campanha eleitoral, no ano passado, em Minas Gerais.

Segundo o Palácio do Planalto, sede da Presidência brasileira, Bolsonaro deverá retomar as suas responsabilidades esta quarta-feira, mesmo estando no hospital.

De acordo com o porta-voz da Presidência brasileira, Otávio Rêgo Barros, é esperado que Bolsonaro fique cerca de 10 dias em repouso após a operação, no entanto, tudo irá depender da sua evolução clínica.