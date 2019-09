Mãe vende gémeos com duas semanas para pagar cartão de crédito e comprar telemóvel

Segundo as autoridades locais, a jovem, que está na casa dos 20, vendeu os bebés para pagar dívidas no cartão de crédito e comprar um telemóvel.

Uma mãe vendeu os filhos recém-nascidos por 8235 euros, na província de Zhejijang, na China. Segundo as autoridades locais, a jovem, que está na casa dos 20, conhecida por Ma, vendeu os bebés para pagar dívidas no cartão de crédito e comprar um telemóvel. O caso ocorreu no mês de setembro do ano passado, no entanto os detalhes só foram conhecidos esta sexta-feira pelas autoridades chinesas locais.

Os gémeos nasceram prematuros e os médicos indicaram que estes deveriam permanecer em incubadoras mas a mãe ignorou os conselhos dos especialistas e vendeu-os, apenas com duas semanas de vida, a duas famílias diferentes, que viviam a mais de 600 quilómetros da sua residência.

Um dos bebés foi vendido por 5.698 euros e o outro por 2.537 euros, segundo noticiou o Daily Mail. Ma diz que além de querer pagar as suas dívidas, sentiu-se abandonada e sem capacidade para tomar conta dos filhos, depois de o pai das crianças não ter aparecido no hospital e os pais da jovem lhe terem dito que não a poderiam ajudar a tomar conta dos bebés. O pai das crianças chegou a pedir à mulher parte do dinheiro da venda das crianças, mas Ma já o tinha gastado todo.

Depois de as autoridades terem conhecimento do sucedido, em julho deste ano, iniciaram as investigações e rapidamente localizaram os dois irmãos, que se encontram atualmente sobre a tutela dos avós. Os pais dos meninos estão detidos e podem vir a ser condenados a 10 anos de prisão por tráfico de crianças.