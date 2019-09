Netanyahu interrompe discurso devido a lançamento de foguetes da Faixa de Gaza | VÍDEO

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, foi obrigado a abandonar o palco durante uma ação de campanha, na cidade de Ashdod, depois de soarem as sirenes de ataques provenientes da Faixa de Gaza, esta terça-feira. Netanyahu foi escoltado pelos seus seguranças enquanto pedia às centenas de pessoas presente para manter a calma e para saírem em silêncio do espaço.

As sirenes avisavam a população sobre o lançamento de foguetes na faixa de Gaza em direção à cidade onde se encontrava o primeiro-ministro israelita.

De acordo com os órgãos de comunicação internacionais, não existe nenhum registo de feridos devido ao lançamento. Até ao momento, o ataque não foi reivindicado.

Netanyahu acabou por regressar ao palco e continuou o seu discurso alguns minutos depois, no entanto, um ataque durante a sua campanha eleitoral mostra que os ataques a Israel continuam a ser algo constante, que o primeiro-ministro não conseguiu impedir durante o seu mandato.

Netanyahu forced off stage at campaign rally due to Gaza rocket attackhttps://t.co/gcTHPFCxV1 pic.twitter.com/tC4AiSe3Uq