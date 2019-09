Portugal goleia Lituânia com póquer de Cristiano Ronaldo

Portugal deu, esta terça-feira, mais um passo importante rumo à fase final do Euro2020. Ontem, em Vilnius, a equipa das quinas venceu (5-1) a Lituânia, naquele que foi o quarto jogo da fase de qualificação para o próximo Campeonato da Europa.

Cristiano Ronaldo foi a figura principal da partida ao assinar um póquer. Depois de inaugurar o marcador, aos 7 minutos, de grande penalidade, aos 62’, o capitão da seleção nacional rematou forte para um golo insólito.

Depois da defesa inicial de Setkus, a bola fez um efeito estranho, batendo novamente no guarda-redes lituano e acabando mesmo na baliza.

Pouco depois, servido na perfeição por Bernardo Silva, o número 7 voltou a marcar (65’). Já a cerca de um quarto de hora do final do tempo regulamentar foi esta mesma dupla que voltou a dar que falar: Silva voltou a assistir CR7, que rematou para o 4-1.

Foi a oitava vez que Cristiano Ronaldo marcou três ou mais golos por Portugal, assinando o seu quinto golo na prova (quatro jogos). Além disso, o avançado da Juventus somou o 93.o golo com a camisola das quinas num dia em que registou a sua 160.a internacionalização.

Já em tempo de descontos, William Carvalho aproveitou a desconcentração da defesa lituana para finalizar com o pé direito e fixar o resultado final em 5-1.

Apesar do susto na primeira metade, com o golo da Lituânia a ser apontado ao minuto 28, por Andriuskevicius, a ganhar a João Félix nas alturas, no tento que permitiu garantir a igualdade do encontro até à meia hora final, um festival de golos na segunda metade deixava claro o cenário mais esperado: a superioridade da equipa portuguesa.

Esta foi a segunda vitória de Portugal nesta fase, depois do triunfo (4-2) alcançado no fim de semana ante a Sérvia.

Contas feitas, a seleção de Fernando Santos mantém o segundo lugar do grupo B, agora com oito pontos. A equipa das quinas fica, assim, a cinco pontos da atual líder Ucrânia, que tem mais um jogo disputado.

Recorde-se que foi precisamente diante do conjunto ucraniano que Portugal arrancou esta fase de qualificação, empatando (0-0) no Estádio da Luz. Seguiu-se novo empate, em casa, desta feita a uma bola, com a Sérvia.

Portugal, atual campeão da Europa, continua, de resto, a depender apenas de si para terminar o agrupamento na liderança. Os próximos jogos estão agendados para o mês de outubro, primeiro com o Luxemburgo (dia 11), em casa, e, depois, fora, com a Ucrânia (dia 14).