Corpo de septuagenária encontrado no Rio Lima

Uma septuagenária desaparecida desde domingo, durante as Feiras Novas, em Ponte de Lima, foi encontrada ao final da tarde desta terça-feira, no Rio Lima, em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

Os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima continuaram a procurar a mulher, residente em Barcelos, que sofria da doença de Alzheimer, com um total de 20 operacionais e oito veículos e embarcações, nas localidades de Arca e de Ponte de Lima, no Alto Minho.

A desaparecida usava calças verdes, uma blusa azul floreada e um chapéu preto e uma mala preta de mão, tendo sido também procurada pela Polícia de Segurança Pública.