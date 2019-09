Não guarde o fato de banho, temperatura máxima volta a subir esta quarta-feira

Depois de uma descida de temperaturas, o calor está de regresso esta quarta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma subida da temperatura máxima em praticamente todo o território nacional.

Segundo o IPMA, está também previsto vento fraco a moderado do quadrante norte, por vezes forte na faixa costeira ocidental durante a tarde, temporariamente de sudoeste na costa sul do Algarve, e sendo moderado a forte nas terras altas até final da manhã, com rajadas até 80 quilómetros por hora, e a partir do final da tarde.

A temperatura máxima vai variar entre os 32 graus, em Santarém, e os 22 graus, na Guarda. Já a temperatura mínima vai oscilar entre os 18 graus, em Faro, e os 8 graus, na Guarda.

Esta quarta-feira, o IPMA colocou mais de 60 concelhos dos distritos de Faro, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Coimbra, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança em risco máximo de incêndio.