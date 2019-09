Ângelo Rodrigues será submetido à primeira intervenção cirúrgica de reconstrução plástica

Ângelo Rodrigues vai voltar esta quarta-feira ao bloco operatório, naquela que será a primeira intervenção cirúrgica no processo de reconstrução plástica, avança o Correio da Manhã.

O ator, que terá sofrido uma infeção originada por uma injeção de testosterona, tem estado internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e continua os tratamentos em câmara hiperbárica, no Hospital das Forças Armadas, com o objetivo de acelerar a cicatrização.

Segundo o Correio da Manhã, a zona afetada pela infeção localiza-se do lado esquerdo e vai desde o pé à zona lombar.

Recorde-se que, na última semana, a agência Glam, que representa o ator, informou que este se encontra fora de perigo, revelando ainda que não existe qualquer risco de amputação da perna afetada.

O mesmo jornal avança ainda que, ao contrário do que era esperado, Ângelo Rodrigues continua internado nos cuidados intermédios, depois de a sua transferência para a unidade de Medicina 1 não se ter realizado como estava programado.

Esta terça-feira ficou também a saber-se da morte de Carlos Lacerda, que era tio de Ângelo Rodrigues. O ator português, que era casado com a também atriz Estrela Novais, morreu na segunda-feira, no dia em que Ângelo Rodrigues celebrou 32 anos.