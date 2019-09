Billie Eilish cai durante concerto e abandona palco em lágrimas | Vídeo

Billie Eilish torceu o tornozelo durante um festival de música em Milão, Itália, e acabou por abandonar o palco em lágrimas.

Quando se preparava para cantar a música ‘Bad Guy’, a cantora, que pulava e puxava pelo público, acabou por se magoar. Logo de seguida, a jovem artista, de 17 anos, sentou-se e decidiu conversar com o público sobre a situação referindo que se sentia dececionada por não poder dar aos seus fãs o espetáculo que havia preparado.

"Agora torci o tornozelo. Isto é tão embaraçoso. Tinha torcido o outro há cerca de um mês. Isto dói. Isto é tão estúpido", começou por dizer.

A cantora parecia querer continuar o espetáculo, mas não conseguiu e acabou por deixar o palco lavada em lágrimas.

"Só queria dar-vos um bom concerto e acho que não consigo", acrescentou com os olhos em lágrimas.

“Isto é um lixo. É realmente um pesadelo. Não posso fazer isto. Desculpem”, desabafou antes de sair a correr.

O momento foi captado pelo público e rapidamente começou a circular na Internet.

billie spraining her ankle on stage at milano rocks in italy today pic.twitter.com/OIK4gmYjHa