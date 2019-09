A alcunha da princesa Charlotte na escola

A filha de William e de Kate Middleton começou a escola no início deste mês, juntando-se assim ao irmão mais velho no prestigiado colégio de St. Thomas Battersea. Charlote deixou assim o infantário Willcocks, onde esteve um ano e meio, mas não sem levar consigo algo muito particular.

Ao Entertainment Tonight, a jornalista Katie Nicholl revelou que a criança de quatro anos era conhecida no infantário Willcocks como “Princesa Guerreira”. A especialista em família real questiona se continuaria a ser conhecida assim, “devido à sua personalidade destemida. Ela adora subir às árvores e é muito aventureira”.

A princesa já proporcionou momentos deliciosos aos fotógrafos, nomeadamente no mês passado, quando fez uma careta aos fotógrafos, na regata de King’s Cup. A personalidade da princesa já chegou mesmo a ser comentada no Instagram oficial da família real, onde uma fã chegou a comentar que a criança “iria ser uma rebelde”.