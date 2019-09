Francisco J. Marques sobre e-toupeira. "Pelos vistos, crime é desmascarar criminosos"

Relação de Lisboa decidiu que a SAD do Benfica não vai a julgamento. Decisão do desembargador Rui Teixeira veio assim confirmar a da juíza Ana Peres

Francisco J. Marques reagiu, esta quarta-feira, à decisão do Tribunal da Relação de Lisboa de não levar a Benfica SAD a julgamento no âmbito do caso e-toupeira.

Através das redes sociais, o diretor de comunicação do FC Porto criticou a decisão de forma irónica, fazendo uma alusão ao facto de ser sido punido por denunciar o caso.

"Quando alguém corrompe alguém em benefício de ninguém. Em Portugal, pelos vistos, crime é desmascarar criminosos", escreveu J. Marques numa publicação partilhada no Twitter.