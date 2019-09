Bon Iver voltam a Lisboa com o seu novo álbum

Os Bon Iver sobem no dia 15 de abril, pela primeira vez, ao palco do Altice Arena. Depois de terem sido cabeças de cartaz na edição deste ano do festival Nos Alive, o concerto em 2020 serve de mote para a apresentação do novo álbum i,i.

i,i é o quarto álbum dos Bon Iver e foi lançado no passado dia 8 de agosto. A data prevista de lançamento era no dia 30 do mesmo mês, mas a banda decidiu surpreender os seus fãs, começando a lançar, logo de madrugada, uma música a cada hora. O disco conta, entre muitas outras, com colaborações de James Blake e Aaron e Bryce Dessner, membros de The National, banda bem conhecida do público português.

A primeira parte do concerto vai ficar a cargo de Aaron Dessner’s Big 37d03d Machine, grupo que surgiu numa plataforma digital composta por um coletivo de artistas e liderada por Justin Vernon, vocalista e fundador dos Bon Iver.

Segundo Bon Iver, este quarto álbum completa um ciclo. Depois dos três discos, lançados no inverno, primavera e verão, i,i trouxe, em pleno agosto, o outono que, para os fãs portugueses, há de se prolongar até abril, mês em que é apresentado em Lisboa.

Os bilhetes para o concerto começam a ser vendidos esta sexta-feira e podem ser comprados nos locais habituais ou no site da Everything is New, a promotora do concerto. Os preços variam entre os 35 e os 51 euros.