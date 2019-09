Famosa bailarina de Anitta está grávida: "Nunca imaginei que fosse possível"

Tahis Carla, a bailarina da cantora Anitta, anunciou esta quarta-feira nas redes sociais que está grávida, preparando-se assim para ser mãe do segundo filho.

Através do Instagram, a bailarina brasileira fez a revelação e desabafou sobre o facto de ter achado que não poderia voltar a ser mãe devido ao peso.

“Deus me deu mais um presente, ESTOU GRÁVIDA. E essa felicidade não cabe em mim. Sempre falei para vocês que queria ter mais um filho e acho que de tanto desejar ele veio (ou ela, não sei)”, começou por escrever.

“Apesar do desejo eu nunca imaginei que fosse possível, pois na minha primeira gestação eu estava mais magra. Sim, infelizmente eu com todo esse empoderamento tive dúvidas de mim mesma e do meu corpo sobre gerar mais um bebé (na minha primeira gestação eu estava mais magra)”, acrescentou.

Em entrevista à publicação Quem, Tahis Carla referiu ainda que a sua gravidez é uma esperança para todas as mulheres que acham que não podem ser mães.

“Eu acho que este bebé veio como uma esperança para as mulheres que acham que não podem ficar grávidas. É difícil, porque escutamos muito que somos doentes, que não podemos, que vamos morrer na mesa de cirurgia... Eu escutei isso várias vezes na gravidez da Maria. Mas Deus está comigo. Tenho fé e faço tudo o que o médico fala. Tudo para ter um período saudável para o bebé nascer”, disse.

Thais já é mãe de Maria Clara, fruto de seu relacionamento com Israel Reis.