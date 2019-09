Filho de Bolsonaro diz que Brasil não muda através de "vias democráticas" e é atacado

O senador pelo Estado do Amapá, Randolfe Rodrigues, disse que o partido Rede vai processar Carlos Bolsonaro por se manifestar contra a democracia, o que, segundo ele, não é um ato legal para quem exerce um cargo parlamentar.

Carlos Bolsonaro, filho do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, fez declarações sobre o Governo brasileiro, esta segunda-feira, através da sua conta oficial de Twitter, que tem gerado polémica não só a nível nacional, como também entre a população internacional.

Na visão do deputado do Rio de Janeiro, “a transformação que o Brasil quer não chega rapidamente através de “vias democráticas”, o que levou os seus seguidores a acusarem Carlos Bolsonaro de estar a apelar à ditadura.

Por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos... e se isso acontecer. Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 9, 2019

O filho do Presidente do Brasil já veio a público dizer que as suas palavras foram mal interpretadas e acusou os jornalistas de serem "canalhas" e "lixos".

"O que falei: por vias democráticas as coisas não mudam rapidamente. É um fato. Uma justificativa aos que cobram mudanças urgentes. O que jornalistas espalham: Carlos Bolsonaro defende ditadura. CANALHAS!", pode-se ler no tweet partilhado pelo deputado. O deputado acusa ainda os jornalistas de estarem a tentar transformar o Brasil numa Venezuela.

Seus lixos, sabemos qual o intuito de vocês e o que querem. Não tenho medo algum diante de mais uma investida desonesta vindo de quem vem! Não transformarão o Brasil numa Venezuela! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 10, 2019

O senador pelo Estado do Amapá, Randolfe Rodrigues, disse que o partido Rede vai processar Carlos Bolsonaro por se manifestar contra a democracia, o que, segundo ele, não é um ato legal para quem exerce um cargo parlamentar, avançou o BuzzFeed News Brasil.

O vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, decidiu comentar as afirmações do filho de Bolsonaro e defendeu a democracia. “[A democracia é] fundamental, são pilares da civilização ocidental. Vou repetir para você: pacto de gerações, democracia, capitalismo e sociedade civil forte. Sem isso, a civilização ocidental não existe”, declarou.