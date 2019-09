Corpo de Mugabe chega ao Zimbabué

O legado de Mugabe não deixa muitas saudades - depois de ter libertado o país do domínio inglês, os seus anos no poder foram marcados pela repressão.

O corpo do ex-Presidente zimbabuano, Robert Mugabe, chegou a casa esta quarta-feira, depois de ter falecido em Singapura, para a cerimónia fúnebre do líder que esteve 37 anos no poder do país africano.

