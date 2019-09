Nova Iorque assinala 18 anos do 11/09

Passados 18 anos, os familiares das vítimas, polícias, bombeiros e vários líderes nova-iorquinos juntaram-se no Ground Zero para a cerimónia solene .

Nova Iorque honrou, esta quarta-feira, as vítimas dos ataques terroristas do 11 setembro.Passados 18 anos, os familiares das vítimas, polícias, bombeiros e vários líderes nova-iorquinos juntaram-se no Ground Zero para a cerimónia solene, em memória dos quase três mil mortos resultantes do único ataque de forças estrangeiras em solo norte-americano.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, o presidente da Câmara, Bill de Blasio e os seus antecessores, Michael Bloomberg e Rudy Giuliani, estavam entre os que compareceram.

No que se tornou uma tradição anual, os parentes começaram a ler a longa lista de mortos, dizendo algumas palavras sobre os que morreram, numa cerimônia que leva quase quatro horas.