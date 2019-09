Julgamento do caso Alcochete começa dia 18 de novembro

O início do julgamento do caso Alcochete vai ter inicio no dia 18 de novembro, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, avançou a agência Lusa. O caso conta com 44 arguidos, entre os quais o ex-presidente Bruno de Carvalho.

Segundo fonte judicial a escolha do Tribunal de Monsanto deve-se a "questões de logística e de segurança". Esta avança que irão ocorrer três sessões por semana, exceto em janeiro, onde irão ocorrer apenas duas sessões por semana. Estas sessões estão marcadas até abril de 2020.

Todos os arguidos do caso foram pronunciados nos mesmos termos de acusação, por parte do Ministério Público. Dos 44 arguidos, apenas o líder da claque Juve Leo, 'Mustafá', se encontra em prisão preventiva e 37 estão em prisão domiciliária. Bruno de Carvalho está sujeito à medida de coação de apresentações quinzenais às autoridades.

Recorde-se que no dia 15 de maio de 2018, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube, em Alcochete, por um grupo de alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos, jogadores e membros do clube leonino.