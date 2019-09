Trânsito em Sintra encerrado devido ao risco agravado de incêndio

O trânsito na Serra de Sintra vai estar proibido, esta quinta-feira e sexta-feira, devido ao alerta laranja da Proteção Civil para o risco de incêndio. Apenas transportes públicos, empresas sedeadas no local, veículos de socorro e moradores estarão autorizados a circular nas vias, por decisão da autarquia.

A proibição da circulação dos automóveis irá ter inicio à meia-noite desta quinta-feira e irá terminar às 23h59 desta sexta-feira, segundo um despachado assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, citado pela agência Lusa.

"Urge proteger quem vive e visita Sintra com a adoção de medidas adequadas no âmbito da Proteção Civil. Urge preservar a Serra de Sintra, Património Mundial UNESCO da Paisagem Cultural, e defendê-la para as gerações vindouras”, pode-se ler na nota.

Segundo a autarquia, de 12 em 12 horas irá ocorrer uma reavaliação da situação, "podendo a interdição ser agravada ou desagravada, tendo em conta as condições que se possam vir a registar” conclui o documento.