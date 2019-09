Católica é a melhor universidade portuguesa, segundo o Times Higher Education

A Universidade Católica passou a ser a melhor universidade portuguesa no ranking anual da Times Higher Education (THE) de 2020, divulgado esta quarta-feira. Este ano a universidade aparece entre a posição 351 e 400 - a partir do 200º. lugar, as instituições são agrupadas e não é possível saber classificação concreta nesse intervalo - tendo subido centenas de lugares desde o ano passado, onde ficou entre as posições 601 e 800.

No ranking mundial, aparecem outras instituições portuguesas como o Instituto Politécnico do Porto, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Universidade de Évora. A Católica foi a única das 13 instituições nacionais que fazem parte do ranking a subir na classificação relativamente ao último ano, tendo assim destronado a Universidade do Porto que se encontrava em primeiro lugar.

A Universidade alcançou também a melhor classificação de sempre de uma instituição portuguesa no THE. Depois da Católica, segue então a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, de Lisboa, da Beira Interior, o ISCTE, a Universidade do Minho, a NOVA, a Universidade do Algarve, de Évora, o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.