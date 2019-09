Messi já respondeu ao convite de Cristiano Ronaldo para jantar

Em agosto, Cristiano Ronaldo convidou Messi, durante uma gala da UEFA no Monaco, para jantar. Agora, o internacional argentino já respondeu ao convite do português.

“Partilhamos o palco há 15 anos. Não sei se isso já aconteceu mais alguma vez no futebol, os mesmos dois homens durante tantos anos. Não é fácil… Claro que temos uma boa relação. Ainda não fomos jantar juntos, mas espero que no futuro o possamos fazer”, disse na altura Cristiano Ronaldo.

Em entrevista ao diário Sport, Messi deixou claro que não é amigo de Ronaldo, mas que não teria qualquer “problema” em aceitar o convite do jogador da Juventus.

"Sim. Já disse muitas vezes que não tenho problema nenhum com ele. Não somos amigos porque nunca partilhámos o balneário. Só me cruzei com ele em galas e entregas de prémios, mas não tenho nenhum problema. Na última gala até conseguimos estar mais tempo juntos e falar mais", começou por dizer Lionel Messi.

"Não sei se haverá jantar ou não porque é difícil que nos cruzemos. Ele está noutro lado e cada um tem os seus compromissos, mas se der, obviamente aceito. Não tenho problema”, rematou.