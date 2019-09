Anitta está a cumprimentar os fãs, quando um deles lhe puxa o cabelo. A cantora não está com meias medidas e dá-lhe uma palmada com um ar zangado.

De acordo com a imprensa brasileira, tudo aconteceu nos bastidores do programa de Anitta, no Multishow.

O momento foi captado em vídeo, que depois foi publicado nas redes sociais onde já se está a tornar-se viral.