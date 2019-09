Homem atingido a tiro em rua de Odivelas por atirador em carro a alta velocidade

Um homem, de 55 anos, estava numa rua em Odivelas quando foi atingido a tiro, na noite de terça-feira, por um homem que estava no interior de um carro que passou por si a alta velocidade.

A vítima e o atirador são de famílias rivais, que têm desentendimentos frequentes devido a um casamento arranjado, segundo o Correio da Manhã.

O homem foi atingido na zona lombar e foi ao hospital, acompanhado pela família, pelos seus próprios meios.

No interior do carro, de onde foram efetuados dois disparos, embora apenas um tenha acertado na vítima, estavam três homens, sendo que o ferido identificou um deles como tendo sido o atirador.

De acordo com o jornal, as duas famílias, uma de Odivelas e a outra da Margem Sul do Tejo, trocam ameaças de morte há vários meses, sendo que este não foi o primeiro incidente com tiros.

O caso está já a ser investigado pela Polícia Judiciária.