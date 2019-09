Elisa Ferreira já tem substituta no Banco de Portugal

A comissária europeia Elisa Ferreira vai ser substituída por Ana Paula Serra no Banco de Portugal.

A "vice-governadora Elisa Maria da Costa Guimarães Ferreira [é] substituída, nas suas ausências e impedimentos, pela administradora Ana Paula de Sousa Freitas Madureira Serra", de acordo com deliberação publicada em Diário da República.

A decisão foi tomada na reunião de 3 de setembro do conselho de administração do supervisor da banca e divulgada esta quinta-feira.

Ana Paula Serra é administradora do Banco de Portugal desde setembro de 2017 e tem a pasta de recursos humanos, estatística, contabilidade e controlo e gestão de risco. Foi também membro do conselho de auditoria do regulador.

Sublinhe-se que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, atribuiu publicamente as pastas dos comissários de cada país, tendo Elisa Ferreira ficado responsável pela Coesão e Reformas. A comissária portuguesa irá também tutelar o novo mecanismo orçamental destinado a promover a convergência e competitividade no seio da Zona Euro.