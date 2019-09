Demi Lovato faz mudança radical e é comparada a Billie Eilish

Demi Lovato parece estar em maré de mudanças. Depois de no início da semana partilhar uma fotografia em biquíni sem qualquer edição e de confessar que está de regresso à televisão sem ser obrigada a levar um rotina intensa de exercício físico, a cantora mudou de visual.

Através das redes sociais, a artista partilhou uma imagem com os seus seguidores para mostrar que pintou partes do seu cabelo de verde. Antes da revelação, Demi já tinha mostrado as suas unhas, também elas pintadas da mesma cor.

"Ontem acordei doente e hoje não consigo fazer nada... Mas as minhas unas estão a combinar com o meu cabelo", escreveu.

Muitos foram os fãs que decidiram comentar o novo look da cantora e houve mesmo que a comparasse a Billie Eilish.

“'Tá' mesmo a querer ser a Billie", escreveu uma seguidora, que viu o seu comentário receber uma resposta por parte de um fã , que considerou que Demi já é conhecida pelas suas mudanças de visual há algum tempo.

