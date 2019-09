Última ronda de consultas para a investidura convocada pelo Rei

A última ronda de consultas com os representantes políticos para a investidura do Governo espanhol será nos dias 16 e 17 de setembro, convocadas por Felipe IV, Rei espanhol, segundo um comunicado emitido por La Zarzuela, residência oficial do reinado de Espanha, depois de uma reunião, esta quinta-feira, entre o chefe de Estado e a presidente do Congresso, Mertixell Batet.

Felipe IV quer perceber em primeira mão se há condições para uma legislatura, advinda das últimas eleições de 28 de abril, da qual o Partido Socialista Operário Espanhol saiu vencedor, e assim, se há um candidato preparado para ser investido como primeiro-ministro.

Se assim, for o Congresso espanhol convocará um novo plano de investidura. Segundo o mesmo documento, o Rei decidirá no próprio dia se essas condições existem. Se não for o caso, no dia 23 de setembro cumpre-se o prazo limite constitucional para haver uma investidura - caso até esse dia não haja uma solução governativa serão convocadas eleições para dia 10 de novembro.

Segundo o El País, depois da meia hora de reunião com o Rei, Batet explicou que partilha da mesma preocupação que o monarca, ou seja, sobre "a necessidade de haver um Governo estável o quanto antes e que possa trabalhar durante quatro anos".

O secretário-geral do PSOE e primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, tem-se desdobrado nos últimos meses em negociações com o líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, não tendo conseguido o apoio da formação de esquerda para formar Governo.