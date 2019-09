Mulher fica com a cara desfigurada depois de ser picada por aranha durante a noite

Este é o segundo caso a ser conhecido esta semana relacionado com a picada de uma falsa viúva-negra

Uma mulher britânica, de 32 anos, ficou com a cara totalmente desfigurada depois de ser picada por uma aranha na cidade de Basildon.

Em declarações ao The Mirror, Natalie Pumfrey contou que durante a noite sentiu algo no seu rosto, mas que sacudiu o aracnídeo e continuou a dormir. Na manhã seguinte, quando acordou, não conseguia ver e achou que “estaria com conjuntivite”.

"Eu tinha olhos enormes, o interior parecia geleia", contou, relembrando que, aterrorizada, correu para o hospital.

Já na unidade hospitalar, os médicos informaram a mulher de que esta havia sido 'mordida' por uma falsa viúva-negra, uma espécie cuja picada pode ser bastante dolorosa e grave.

Antes de a mulher regressar a casa, o seu marido limpou todo quarto. Agora, a britânica recusa-se a dormir com as janelas abertas, com receio de que outras aranhas voltem a entrar.

Natalie confessou-se ainda agradecida por o aracnídeo não ter picado no seu bebé de 10 semanas ou no seu filho de dois anos, uma vez que ambos também se encontravam no quarto.

Ainda esta semana também ficou conhecido o caso de Lewis Pearce, que ficou sem andar depois de ser picado consecutivamente no mesmo local por uma falsa viúva-negra em Southampton, no Reino Unido. O filho de três anos, que estava consigo no apartamento, também foi picado.