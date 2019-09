Grande incêndio em Santa Maria da Feira ameaça casas

Um incêndio florestal de grandes dimensões está a ameaçar residências, em São Miguel de Souto, concelho de Santa Maria da Feira, na zona norte do distrito de Aveiro.

A larga coluna de fumo, que é visível da A29, encontra-se desde há cerca de duas horas a ser combatida por dezenas de bombeiros de várias corporações de todo o distrito de Aveiro, com o apoio de meios aéreos, dois helicópteros com um reforço pesterior de uma avioneta. A Autoestrada 1 esteve cortada desde as 17h às 17h45 mas o trânsito já se encontra normalizado.

A GNR também está fortemente mobilizada no combate ao sinistro, junto à residência do médico David Brandão.

O vento está a dificultar o trabalho dos bombeiros, já que o fogo muda frequentemente de direção, sendo que a zona faz fronteira com a freguesia de São João de Ovar, concelho de Ovar e que o incêndio está já a aproximar-se de um acampamento de famílias de etnia cigana.

Sublinhe-se que os bombeiros evitaram já a propagação à Zona Industrial de São Miguel de Souto, estando ao mesmo tempo a controlar a área habitacional.

No local, além da GNR, está também a PSP.