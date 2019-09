Um incêndio deflagrou hoje pelas 13h28 em Ponte de Sôr, no distrito de Portalegre.

No local estão 261 bombeiros que, com a ajuda de 72 veículos e 7 meios aéreos estão a combater as chamas com já três frentes ativas.

As chamas tomaram já grandes proporções sem, no entanto, terem afetado habitações.

O incêndio é visível da cidade de Abrantes, a cerca de 35 quilómetros de distância.