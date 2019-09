Avião obrigado a desviar rota depois de piloto entornar café no painel de controlo

Um avião que fazia a ligação entre Alemanha e México, com 337 pessoas a bordo, foi obrigado a desviar a rota depois do piloto ter entornado café no painel de controlo. O avião acabou por aterrar em Shannon, na Irlanda.

O caso ocorreu em fevereiro deste mesmo ano e os investigadores britânicos publicaram um relatório sobre o incidente esta quinta-feira. De acordo com as autoridades, citadas pelas CNN, o piloto recebeu o café sem tampa por parte de um membro da tripulação, o que acabou por fazer com que este entornasse a bebida quente por cima do painel de controlo de aúdio.

Um dos botões do painel chegou mesmo a derreter devido à temperatura do café do piloto e chegou mesmo a obrigar os membros da tripulação a utilizar máscaras de oxigénios. O facto de o café ter danificado o painel de controlo de áudio provocou complicações na comunicação entre o avião e a terra.

Apesar de o relatório não identificar a companhia aérea que operava o voo no dia 6 de fevereiro deste ano, indica que a operadora já emitiu um aviso à tripulação para ter cuidado com os líquidos e garantir que todos os copos são servidos aos pilotos com tampa. A decisão de aterrar em Shannon foi do piloto, que fez a aterragem em segurança e sem feridos a bordo.